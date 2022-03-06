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روسيا تعلن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 06:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

كذلك أكدت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميغ-27" وطائرة أخرى من نوع "ميغ-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25" في منطقة نيجين.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.
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