عربي-دولي

الصين تحذر أميركا من "صب الزيت على النار" في أوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 08:30
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، إن الصين تعارض أي تحركات "تزيد من اشتعال النيران" في أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ11.
من ناحيته، رد بلينكين على يي أن "العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن مبادئ الحرية والسيادة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزيرها ونظيره الأميركي تحدثا هاتفيا أمس السبت، ودعا وانغ في مكالمته مع بلينكن إلى إجراء مفاوضات لحل الأزمة الفورية، فضلا عن إجراء محادثات بشأن إنشاء آلية أمنية أوروبية متوازنة.
وقال إن على أميركا وأوروبا الانتباه إلى التأثير السلبي لتوسع "الناتو" باتجاه الشرق على أمن روسيا.
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزيرها أنتوني بلينكين شدد على أن "العالم يتصرف في انسجام مع العدوان الروسي، ويضمن دفع موسكو ثمنا باهظا".
وتقول الصين إنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، لكن هذه العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الغرب وأوروبا تخلق قضايا جديدة، وتعطل عملية التسوية السياسية.
المصدر: سبوتنيك
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