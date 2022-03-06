زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.وأضاف زيلينسكي: "ستكون هذه جريمة عسكرية. ستكون جريمة تاريخية".وحققت القوات الروسية تقدما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 شباط الماضي، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.والأحد، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 شباط الماضي.