الرئاسة الفرنسية: ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين

ذكرت باريس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين استمرت ساعة و45 دقيقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، ومنذ 2021 تحدث الرئيسان عبر الهاتف 14 مرة.والمكالمة السابقة بينهما جرت يوم الخميس وقال ماكرون بعدها، حسبما نقلته قناة "BFM"، إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.وفي وقت سابق من الأحد أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد "استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب بهدف تسوية النزاع".