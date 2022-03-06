عربي-دولي

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين

Lebanon 24
06-03-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-927325-637821808807528824.jpg
Doc-P-927325-637821808807528824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت باريس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين استمرت ساعة و45 دقيقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
وأجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، ومنذ 2021 تحدث الرئيسان عبر الهاتف 14 مرة.
والمكالمة السابقة بينهما جرت يوم الخميس وقال ماكرون بعدها، حسبما نقلته قناة "BFM"، إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.
وفي وقت سابق من الأحد أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد "استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب بهدف تسوية النزاع".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-03-06
13:00 | 2022-03-06
12:30 | 2022-03-06
11:30 | 2022-03-06
11:00 | 2022-03-06
10:00 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website