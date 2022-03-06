البابا فرنسيس يطالب بمساعدات حيوية للمدنيين في أوكرانيا

دعا البابا فرنسيس اليوم، الى تأمين ممرات انسانية ومساعدات "حيوية" لمدنيي أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي اعتبر أنه بات يزرع "الموت والدمار والبؤس".وقال البابا في كلمة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي: "تجري في أوكرانيا أنهار دماء ودموع، الأمر لا يتعلق بمجرد عملية عسكرية وإنما بحرب تزرع الموت والدمار والبؤس".ورفع العديد من المؤمنين أعلام أوكرانيا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أثناء متابعهم كلام البابا.وطالب الحبر الأعظم بأن "تتوقف الاعتداءات المسلحة وتسود المفاوضات، ويسود حسن الادراك والتمييز ويتمَّ مجددا احترام القانون الدولي".