عربي-دولي

البابا فرنسيس يطالب بمساعدات حيوية للمدنيين في أوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-927326-637821810524749877.jpg
Doc-P-927326-637821810524749877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا البابا فرنسيس اليوم، الى تأمين ممرات انسانية ومساعدات "حيوية" لمدنيي أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي اعتبر أنه بات يزرع "الموت والدمار والبؤس".

وقال البابا في كلمة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي: "تجري في أوكرانيا أنهار دماء ودموع، الأمر لا يتعلق بمجرد عملية عسكرية وإنما بحرب تزرع الموت والدمار والبؤس".

ورفع العديد من المؤمنين أعلام أوكرانيا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أثناء متابعهم كلام البابا.
وطالب الحبر الأعظم بأن "تتوقف الاعتداءات المسلحة وتسود المفاوضات، ويسود حسن الادراك والتمييز ويتمَّ مجددا احترام القانون الدولي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-03-06
13:00 | 2022-03-06
12:30 | 2022-03-06
11:30 | 2022-03-06
10:30 | 2022-03-06
10:00 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website