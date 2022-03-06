دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراً على تسعيرته الصباحية والتي تراوحت ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 20700 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.