الدفاع الروسية: أسلحة "الدقة العالية" تعطل مطار فينيتسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تعطيل المجال الجوي لمطار فينيتسا في أوكرانيا باستخدام أسلحة "الدقة العالية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف "في 6 آذار، استُخدمت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في إعاقة مطار فينيتسيا الذي تستخدمه القوات الجوية الأوكرانية".



وأضاف كاوناشينكوف، أن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".