رسالة من الرئيس الجزائري إلى ملك الأردن



وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قام بتسليمه الرسالة.

ووفقا للوكالة، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قام بتسليمه الرسالة.ووفقا للوكالة، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد الملك عبد الله خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والحرص على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية.