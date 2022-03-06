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وزير الدفاع التركي: ندعم إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:30
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن أنقرة تدعم عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك على هامش مشاركته مع عدد من قادة الجيش التركي في مراسم تخريج عدد من القوات الخاصة من دورات تدريب اختصاصية بإسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
وأوضح الوزير أن أنقرة تعطي أهمية كبيرة لعملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.
ورأى الوزير التركي أنه لفعل ذلك، فإن أنقرة تدعم "إعلان هدنة (بين روسيا وأوكرانيا) في أسرع وقت".
ودعا أكار روسيا وأوكرانيا لحل المشكلات العالقة من خلال الحوار وبالوسائل السلمية، وأهمية إرساء السلام الإقليمي والعالمي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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