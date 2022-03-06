بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال





وأضاف الكرملين في بيان، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو. قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.وأضاف الكرملين في بيان، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو.





وقال الكرملين: "تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها. الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجا بناء بشكل أكبر، وأن يأخذوا تماما في الاعتبار الحقائق الجديدة" بعد الهجوم.



من جهته، قال مكتب أردوغان، إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام. وبحسب الكرملين، أخبر بوتين أردوغان بأن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب. كما قال بوتين إنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.وقال الكرملين: "تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها. الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجا بناء بشكل أكبر، وأن يأخذوا تماما في الاعتبار الحقائق الجديدة" بعد الهجوم.من جهته، قال مكتب أردوغان، إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.