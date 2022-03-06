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بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

Lebanon 24
06-03-2022 | 15:00
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قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف الكرملين في بيان، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو.
وبحسب الكرملين، أخبر بوتين أردوغان بأن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب. كما قال بوتين إنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

وقال الكرملين: "تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها. الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجا بناء بشكل أكبر، وأن يأخذوا تماما في الاعتبار الحقائق الجديدة" بعد الهجوم.

من جهته، قال مكتب أردوغان، إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.
وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع، مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معاً. أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام".

اتصال بوتين بماكرون
ولاحقاً أجرى بوتين اتصالاً دام ساعة و45 دقيقة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الكرملين إن بوتين أبلغ ماكرون أن "الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا بدون شروط".

كما قال الكرملين إن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقال الكرملين: "أبلغ فلاديمير بوتين (ماكرون) باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا.. مستويات الإشعاع طبيعية".

كما اتهم بوتين خلال الاتصال مع ماكرون أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.
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