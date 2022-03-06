عربي-دولي

في خضم الأزمة.. تفاصيل "مكالمة الساعتين" بين ماكرون وبوتن

Lebanon 24
06-03-2022 | 16:59
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن محادثات هاتفية استمرت ساعة و45 دقيقة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشن حملة عسكرية على أوكرانيا.
وطلب ماكرون من بوتين هدنة إنسانية للسماح بخروج المدنيين عبر ممرات آمنة، مشددا على "ضرورة حماية المنشآت النووية في أوكرانيا".
وقال الإليزيه عقب الاتصال: "الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وبوتين يكرر أنه مصر على تحقيق أهدافه دبلوماسيا أو عسكريا".

وأضاف: "بوتين أكد أن أهدافه في أوكرانيا هي تحييدها عسكريا، والقضاء على النازية، والاعتراف بضم روسيا للقرم، والاعتراف باستقلال دونباس".
وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي، سيجري مكالمة هاتفية بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عقب مكالمته الأولى مع بوتين.
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