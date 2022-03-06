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عربي-دولي
مسيرتان ايرانيتان في قبضة الجيش الاسرائيلي.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-03-2022
|
16:05
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كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تفاصيل اعتراض سلاح الجو لطائرتين إيرانيتين بدون طيار كانتا محملتين بالسلاح.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في شهر آذار 2021 تمكن الجيش الاسرائيلي من اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل، وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".
وأضاف أن "عملية اعتراض المسيرتين الإيرانيتين تمت في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم احباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".
وتابع أن "الطائرتين المسيرتين كانتا تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
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