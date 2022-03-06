عربي-دولي

السودان يتلقى 20 طناً من القمح منحة من روسيا

Lebanon 24
06-03-2022 | 16:57
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أعلنت السلطات في السودان، اليوم الأحد، وصول 20 ألف طن من القمح إلى ميناء بورتسودان الجنوبي في إطار منحة روسية للشعب السوداني.

وأفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأنه "وصل اليوم إلى ميناء بورتسودان الجنوبي 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، حيث دشن والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج، المنحة، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا"، معربا عن "شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر".

كما تحدث القنصل الروسي في السودان، غيورغي أمبارتسوميان، مشيرا إلى "عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان" مؤكدا "استمرار دعم بلاده للسودان"، كما أعرب عن تمنياته للشعب السوداني بدوام التطور والازدهار.

من جانبه، عبر مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي، عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي الصديق، موضحا أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.
 
 
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