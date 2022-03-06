عربي-دولي

معركة كييف تقترب وخطة أميركية لما بعد السقوط

Lebanon 24
06-03-2022 | 18:21
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وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوماً واسعاً للسيطرة على كييف، شهدت ضاحية إربين، غرب العاصمة... حرب شوارع عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية كما شهدت المدينة حالة نزوح وهرب من سكانها لمناطق أكثر أمنًا، في وقت كشفت وسائل إعلام أميركية خطة "لما بعد سقوط كييف" ولتأمين قيادة أوكرانية في المنفى لشن حركة تمرد طويلة الأمد.
مع دخول الغزو الروسي على أوكرانيا يومه الحادي عشر، اقتربت المعارك من كييف حيث خاضت القوات الروسية والأوكرانية حرب شوارع في ضاحية إربين شمال غرب العاصمة الأوكرانية وسط حالة نزوح كثيفة، فيما كشفت وسائل إعلام أميركية عن خطة لما بعد سقوط العاصمة، ولتأمين قيادة أوكرانية في المنفى لشن حركة تمرد طويلة الأمد.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، إن حلفاء أوكرانيا يبحثون كيفية المساعدة في إنشاء ودعم حكومة في المنفى، وإن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، التي تستمر في التدفق إلى البلاد، ستكون حاسمة لنجاح حركة التمرد.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن المسؤولين الأميركيين أجروا مناقشات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول ما إذا كان يجب أن ينتقل غرباً إلى موقع أكثر أماناً في مدينة لفيف، قرب الحدود البولندية، لكنه يرفض المغادرة حتى الآن.
من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المخاوف تدور في المقام الأول حول التأكد من استمرار وجود حكومة مستقلة بشكل ما، حتى لو استطاعت روسيا قتل زيلينسكي أو أسره أو حسم الحرب وتثبيت "قيادة شكلية" في كييف.
في هذا الصدد، قال مسؤولون غربيون إن "وجود زعيم مستقل مُعترف به سيساعد في منع أي قادة مدعومين من روسيا من اكتساب الشرعية".
ويود المسؤولون الأميركيون والحلفاء أن تقوم الحكومة الأوكرانية بإنشاء موقع للقيادة لاستخدامه في حالة سقوط كييف، وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل استخدام "موقع رئاسي في جبال الكاربات غرب أوكرانيا"، لكن المسؤولين الأوكرانيين لم يوضحوا ما إذا كانت المنشأة مُجهزة بملاجئ قنابل وقدرات اتصالات معززة.
وبموجب الدستور الأوكراني، يتولى رئيس البرلمان منصب رئيس الدولة بالإنابة، إذا ما تعرض الرئيس لأي مكروه.
من ناحيتها، كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن قوات خاصة أميركية وبريطانية تجري تدريبات على عملية إنقاذ زيلينسكي بمشاركة القوات الخاصة الأوكرانية.
جاء ذلك، في حين يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لجمع الدعم لخطة عمل من 6 نقاط، اقترحها بهدف إفشال الغزو الروسي، وأبرز بنودها الاستمرار في دعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو ومنع التطبيع الخبيث لما تفعله روسيا بأوكرانيا، وتعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.
وتوقّع دومينيك راب نائب جونسون أن يستمر الصراع في أوكرانيا "شهوراً إن لم يكن سنوات"، معتبراً الحديث عن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية بأنه "كلام فارغ واتباع لسياسة حافة الهاوية".
المصدر: الجريدة الكويتية
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