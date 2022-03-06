عربي-دولي

روسيا تحشد لاقتحام كييف.. وتعلن تدمير 2200 هدف عسكري

Lebanon 24
06-03-2022 | 23:00
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حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة كييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، ليل الأحد، سيطرته على بلدة تشوغوف في مدينة خاركيف شرق البلاد.

وفي السياق، أفادت استخبارات الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما ميدانيا طفيفا في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع. كما شككت في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة.

وشهدت الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة في الساعات القليلة الماضية، ليل الأحد، أبرزها بدء القوات الروسية بحشد الموارد لاقتحام كييف، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، التي أضافت أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل. وأكد مسؤول أوكراني أن قصفا روسيا مكثفا استهدف مدنا وسط وشمال وجنوب البلاد.

وأفادت أوكرانيا، ليل الأحد، بتوقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف شرق أوكرانيا. ورصد مقطع فيديو عملية قصف روسي للبرج المذكور.
واستهدف القصف الروسي أيضا مكتب المدعي العام الإقليمي، وسفارة أذربيجان في المدينة.

وشهدت مدينة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية صاحبها قصف روسي عنيف.
كما حذر عمدة لفيف غرب أوكرانيا من أن الرئيس الروسي يريد الاستيلاء على بلاده، التي تمثل جزءا كبيرا من أوروبا من خلال السيطرة على مدينة لفيف التي تضم مؤسساتٍ حكومية ومقار دبلوماسية.
وأكد أوليسكي دانيلوف، الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا، أن روسيا تحشد قواتها العسكرية لتطويق مدينة دنيبرو الأوكرانية. وأوضح دانيولوف أن روسيا تصب تركيزها على عزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

وبالتزامن، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء مجددا، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط للقتل العمد في المدن الأوكرانية.
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