عربي-دولي

تفاصيل مثيرة عن مطار سري أصبح مركزا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:00
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لشبكة CNN، إن رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي زار، الأسبوع الماضي، مطار لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية أصبح مركزا لشحن الأسلحة، حيث رأى ميلي بشكل مباشر الجهود الدولية لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا.
 
وأضاف المسؤول أن المطار أصبح خلية نحل في الأيام الأخيرة، وزادت الرحلات التي استقبلها مؤخرا، حيث بلغ عدد الرحلات 17 رحلة.

وأكد المسؤول أن موقع المطار سيظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة للدروع، وأوضح المسؤول الأميركي أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه في الهجوم.

ومنذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي، ازدحمت سماء أوروبا بطائرات الشحن العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة وغيرها من الدول، ولا سيما طائرات C-17العمود الفقري لأسطول الجسر الجوي الأميركي.
 
 
وتعمل تلك الرحلات الجوية على إعادة تمركز القوات في الدول الشرقية بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنقل شحنات الأسلحة إلى نقاط ليتم بعدها تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
المصدر: سي ان ان
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