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صحيفة أميركية: روسيا تجند مقاتلين من دولة عربية!

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:30
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد، عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تجند عناصر من سوريا من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن، للقتال في أوكرانيا.

 

وقال 4 مسؤولين للصحيفة الأميركية إن موسكو التي بدأت اجتياح أوكرانيا في 24 شباط الماضي وواجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.

 

وشاركت روسيا في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.

 

وصرح مسؤول أميركي للصحيفة أن بعض المقاتلين السوريين هم موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، ولم يقدم هذا المصدر مزيدا من التفاصيل.

 

وهناك مقاتلون أجانب على جانبي الجبهة في أوكرانيا.

 

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كل أنحاء البلاد.

المصدر: سكاي نيوز
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