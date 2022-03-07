عربي-دولي

بـ"التنسيق مع دول مجاورة"... إسرائيل تعترض مسيرتين إيرانيتين!

Lebanon 24
07-03-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-927530-637822332010111399.jpg
Doc-P-927530-637822332010111399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي اعتراض، في آذار 2021، طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل.
 
وقال أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "كشف النقاب، أنه في آذار 2021 تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".

وأضاف: "تمت عملية اعتراض المسيرتين الإيرانيتين في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".

وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
المصدر: سي ان ان
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-03-07
08:47 | 2022-03-07
08:30 | 2022-03-07
08:10 | 2022-03-07
08:00 | 2022-03-07
07:30 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website