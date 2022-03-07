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قصف اسرائيلي يستهدف جنوب سوريا

Lebanon 24
07-03-2022 | 00:30
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استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).


وذكرت سانا أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية" دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف.

ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
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