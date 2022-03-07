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الصين تجلي "معظم" مواطنيها من أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 04:00
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أجلت الصين "معظم" مواطنيها الذين حوصروا في أوكرانيا من جراء الحرب الروسية، وفق ما أعلنت، الاثنين، سفارتها في كييف.


وقبل بدء الهجوم الروسي، تجاهلت بكين تحذيرات أجهزة المخابرات الأميركية من أن هناك هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا، تاركة بذلك نحو ستة آلاف من مواطنيها تحت التهديد.

وبسبب التدهور السريع للوضع، تخلت البعثة الدبلوماسية الصينية عن عملية إجلائهم جوا مباشرة من أوكرانيا، واختارت نقلهم برًا إلى بلد ثالث.

وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان: "في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين"، داعية من لا يزالون موجودين في أوكرانيا إلى المغادرة "في أقرب وقت ممكن".
وهبطت السبت أول طائرة تقل عائدين من رومانيا في هانغتشو (شرق) بالقرب من شنغهاي.

وتحدث مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة عن حوادث بين أوكرانيين وصينيين موجودين في أوكرانيا من دون أن يتسنى التحقق من ذلك.

كما أصيب شخص من الجنسية الصينية بالرصاص، الثلاثاء، أثناء توجهه إلى لفيف، المدينة الرئيسية في غرب أوكرانيا والقريبة من بولندا.

وامتنعت بكين حليفة موسكو عن إدانة التدخل الروسي في أوكرانيا.
 
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