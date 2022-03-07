الصين تجلي "معظم" مواطنيها من أوكرانيا

أجلت الصين "معظم" مواطنيها الذين حوصروا في أوكرانيا من جراء الحرب الروسية، وفق ما أعلنت، الاثنين، سفارتها في كييف.وقبل بدء الهجوم الروسي، تجاهلت بكين تحذيرات أجهزة المخابرات الأميركية من أن هناك هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا، تاركة بذلك نحو ستة آلاف من مواطنيها تحت التهديد.وبسبب التدهور السريع للوضع، تخلت البعثة الدبلوماسية الصينية عن عملية إجلائهم جوا مباشرة من أوكرانيا، واختارت نقلهم برًا إلى بلد ثالث.وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان: "في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين"، داعية من لا يزالون موجودين في أوكرانيا إلى المغادرة "في أقرب وقت ممكن".