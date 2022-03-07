وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والناتو ليسا في حالة حرب مع روسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".