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عربي-دولي
التحالف ينفذ عملية نوعية في صنعاء ويعترض مسيرة حوثية صوب السعودية
Lebanon 24
07-03-2022
|
05:00
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وأكد التحالف في هذا السياق، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.
وأضاف التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.
وفي وقت سابق، ذكر التحالف أن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود"، وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".
ويشار إلى أن الحوثيين كثفوا مؤخرا استعمالهم للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
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