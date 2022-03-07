هل تلحق أوكرانيا بركب الحرب السورية؟

لا دلائل واضحة حول موعد زمني لانهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، بقدر تشعب الازمة وتشرذمها ما يجعل إعادة اللحمة إلى الدولة اللصيقة بروسيا صعبة المنال.

تؤكد المعطيات الميدانية بأن الجيش الروسي يحاذر تنفيذ اجتياح عسكري كاسح صوب العاصمة كييف، في حين لجأ الأوكرانيون إلى أساليب حرب العصابات لمواجهة الزحف الروسي، لذلك يسعى الجانب الاوكراني إلى الاستفادة من التعاطف الدولي من أجل تحقيق توازن عسكري - جيو سياسي مفقود أمام القطب الدولي نتيجة تراجع حلف ناتو عن الانخراط المباشر في القتال بوجه روسيا.

لا تزال فصول المآساة الاوكرانية مستمرة، لناحية الدمار الهائل والنزوح الكثيف نحو البلدان المحيطة، فضلا عن الانهيار الاقتصادي وما سيعم العالم من أزمات من الصعب التكهن في حدتها، في حين لا تزال المعالجات الديبلوماسية قاصرة عن ادراك عمق الازمة الحقيقية، كون موسكو ترفض وصول حلف الناتو إلى حدودها، كما تحكم الولايات المتحدة بتوزيع الغاز عالميا، الذي ينعكس دوليا ويصب في الشرق الأوسط الذي يتهيأ لدخول نادي استخراج الغاز عالميا.

الجانب الاوكراني ، يدرك بأن حملة الضخ الاعلامي لن تعوض على شعبه الازدهار ورغد العيش مهما بلغت حملات التضامن ، خصوصا وان رمزية صمود الرئيس فولوديمير زيلينسكي في احد الاقبية العميقة يشد من عضد المقاومة الشعبية كما حال بيروت في العالم 1982، لكنه لا يتيح عمليا إلا كسب مزيد من الوقت، في حين ان القوات الروسية باتت على مشارف كييف بالتزامن مع تاكيدات بوتين ابرام الاتفاق حول الاعتراف بالاقاليم الانفصالية والانسحاب فيما بعد.

في ظل هذا التعقيد، يتخوف خبراء من سيناريو للحرب الاوكرانية مشابه لمصير الازمة السورية، خصوصا في ظل معطيات أمنية عن اختفاء قيادات قوقازية من شمال سوريا، ما يثير قلق أجهزة الأمن الروسية لناحية الانتقال إلى الداخل الروسي ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي،في حين يشير خبراء إلى أن انفلاش المقاتلين الأجانب على الأراضي الاوكرانية قد يدفع نحو السيناريو السوري الذي لا يزال يتخبط بواقع مرير.