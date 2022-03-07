هل العقوبات الغربية كافية لإنقاذ أوكرانيا؟

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يوم الجمعة أن القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية في أوكرانيا. قال ستولتنبرغ: "لقد رأينا استخدام القنابل العنقودية وشاهدنا تقارير عن استخدام أنواع أخرى من الأسلحة التي من شأنها أن تنتهك القانون الدولي"، مضيفًا أن الناتو "يجمع المعلومات ويراقب عن كثب ما يجري في أوكرانيا".

وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، " يأتي بيان ستولتنبرغ في أعقاب الاتهامات التي وجهتها سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، بأن روسيا نشرت واستخدمت أسلحة حرارية في أوكرانيا. هذه الأسلحة يشار إليها أيضًا باسم "القنابل الفراغية"، حيث تمتص هذه الأسلحة الأوكسيجين المحيط لإحداث انفجار ضخم. إن استخدام مثل هذه الأسلحة مدان على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإذا تم استخدامها ضد السكان المدنيين حينئذ تُصنف على أنها جريمة حرب. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) عن فتح تحقيق في جرائم حرب في غزو روسيا لأوكرانيا. قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن "فريقًا متقدمًا" من المحققين سافر بالفعل إلى أوكرانيا، مضيفًا أن العمل سيبدأ في أقرب وقت ممكن".

وتابعت المجلة، "تقول مصادر استخباراتية وخبراء عسكريون غربيون إن أداء القوات الروسية الغازية جاء دون التوقعات، خاصة في الشمال. وبحسب ما ورد تعطلت القافلة الروسية الضخمة التي يبلغ طولها أربعين ميلاً خارج كييف بسبب المشكلات اللوجستية وحرب العصابات الأوكرانية؛ قال مسؤولون دفاعيون أميركيون يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير جسر في طريق القافلة. وقال المسؤول "نعتقد بالتأكيد أن تفجير الأوكرانيين لذلك الجسر كان له تأثير قطعي على وقف وتقليص حركة تلك القافلة. لكننا نعتقد أيضًا أنهم ضربوا القافلة من أماكن أخرى كذلك أيضاً من خلال هجمات مباشرة". بعد أسبوع من الغزو، ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الروسي قد نجح في تأمين المجال الجوي الأوكراني وتدمير قدرة القوة الجوية الأوكرانية بالكامل. زعمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها حققت تفوقًا جويًا على أوكرانيا، ولكن ليس سيادة جوية. وهذا يعني أن الجيش الروسي يدعي أنه يمكنه إجراء عمليات جوية في المجال الجوي الأوكراني دون تدخل مانع، لكنه يعترف على ما يبدو بأن الجيش الأوكراني لا يزال قادرًا على ممارسة درجة معينة من التدخل الفعال. تزعم المصادر العسكرية والغربية الأوكرانية أن الروس لم يؤمنوا التفوق الجوي ولا السيادة الجوية، مع احتفاظ الطائرات المقاتلة الأوكرانية بدون طيار والطائرات المقاتلة والمروحيات بقدرتها على إجراء عمليات عبر مساحات شاسعة من البلاد".

وبحسب المجلة، "رفض الناتو رسمياً، يوم الجمعة، طلب أوكرانيا بشأن منطقة حظر طيران يفرضها الغرب، زاعمًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد يشمل الصراع العسكري المباشر مع روسيا. وبدلاً من ذلك، ينسق الغرب سلسلة من العقوبات المصممة لإيقاف الاقتصاد الروسي، بما في ذلك القيود غير المسبوقة على المؤسسات المالية الروسية وقدرة المستثمرين الخارجيين على القيام بأعمال تجارية في البلاد. تتم معايرة هذه الإجراءات الجديدة في جزء لا يستهان به من أجل انهيار الروبل الروسي، وهي نقطة انطلاق مهمة في حملة الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي تقريبًا. لم يوضح واضعو هذه الاستراتيجية في واشنطن ولندن وبروكسل الهدف النهائي لرد الغرب الذي تحركه العقوبات على الغزو الروسي. من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسات تهدف إلى إجبار فلاديمير بوتين على عكس المسار في أوكرانيا؛ أو على ردع الكرملين عن الشروع في عمل عسكري ضد حكومات أخرى خارج أوكرانيا؛ أو من أجل تدهور الاقتصاد الروسي إلى درجة تجعله غير قادر على الاستمرار في عمليات عسكرية طويلة الأمد وواسعة النطاق مع إبقاء الوضع الداخلي تحت السيطرة. لكن موسكو لا تزال غير منزعجة، حيث قدم البرلمان الروسي مشروع قانون يوم الجمعة من شأنه أن يجرم الدعوة إلى فرض عقوبات من أي نوع "ضد الاتحاد الروسي أو مواطني الاتحاد الروسي أو الكيانات القانونية الروسية"، ويعاقب عليها بما يصل إلى ثلاث سنوات من العمل الجبري أو السجن. كما أقر البرلمان قانونًا يجرّم انتشار المعلومات "الكاذبة" المتعلقة بالحرب، وتتراوح العقوبات بين غرامة قدرها 45 ألف دولار والسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا. يأتي هذا القانون الجديد في أعقاب التوجيهات الحكومية السابقة التي تحظر استخدام مصطلحات من بينها "الحرب" و "الغزو" لوصف ما يجري في أوكرانيا، وبدلاً من ذلك نصت على أن النزاع يجب أن يسمى "عملية عسكرية خاصة"."

وتابعت المجلة، "ادعى بوتين في خطاب ألقاه يوم الخميس أن الحرب "وفقا للخطة"، مكررا "قناعته بأن الروس والأوكرانيين هم شعب واحد" وأصر على أن روسيا ستواصل حملتها لاجتثاث "النازيين الجدد" في أوكرانيا. ترفض موسكو توصيف الحرب على أنها هجوم غير مبرر، وبدلاً من ذلك تصوره على أنه نوع من الانتقام لما يعتبره الكرملين فظائع الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية المنشقة الموالية لروسيا. وفقًا للمحللين العسكريين الغربيين، تشير الأعداد المنخفضة نسبيًا للقوات والمعدات العسكرية المحدودة المستخدمة في المراحل الأولى من الغزو إلى أن الكرملين توقع استسلام إدارة زيلينسكي بسرعة وتقليل حجم المقاومة الأوكرانية. في إشارة إلى الغياب شبه التام للقوة الجوية الروسية والحرب الإلكترونية، قال الخبير العسكري مايكل كوفمان إن الجيش الروسي تحدى عقيدة الحرب الخاصة به والممارسات الراسخة في توقع تحقيق نصر سياسي سريع وسهل".

وبحسب المجلة، "لا يملك الجيش الأوكراني القدرة على تدمير أو إضعاف القافلة الروسية الضخمة التي تقع الآن على بعد أميال فقط خارج كييف. يبدو أن الجيش الروسي يعدل تكتيكاته مع حقائق ساحة المعركة، عبر الاستخدام الواسع النطاق للطيران التكتيكي والمزيد من أشكال القصف العشوائي ضد المراكز السكانية الرئيسية. على الرغم من تباطؤها في الشمال، يبدو أن القوات الروسية تحقق مكاسب كبيرة في المسارح الجنوبية والشرقية للحرب. سيطرت القوات الروسية على مدينة خيرسون الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية في وقت سابق من هذا الأسبوع مع استمرارها في التقدم غربًا في محاولة محتملة للسيطرة على مركز ميناء أوديسا الحيوي. ظهرت تقارير يوم الجمعة تفيد بأن القوات البرية الروسية قد احتلت إنيرهودار، وهي مدينة ذات موقع استراتيجي على نهر دنيبر والتي أنتجت ما يقرب من ربع القوة الأوكرانية".

وختمت المجلة، "قال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس زيلينسكي إنه من المقرر عقد جولة ثالثة من محادثات السلام بين الوفدين الأوكراني والروسي في الأيام المقبلة. اتفق الجانبان من حيث المبدأ على الحاجة إلى فتح ممرات إنسانية في الأجزاء التي مزقتها الحرب في أوكرانيا، لكن يبدو أنهما يختلفان حول تفاصيل التنفيذ. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القوات الروسية ستواصل حملتها "لنزع السلاح" في أوكرانيا بالتوازي مع أي مفاوضات جارية بين موسكو وكييف. أشار الكرملين مرارًا وتكرارًا خلال الأسبوع الماضي إلى أنه لن يقبل شيئًا أقل من الاستسلام الكامل لإدارة زيلينسكي، وهو جزء من خطة بوتين الواضحة لفرض تغيير النظام في كييف".