فرص خروج زيلينسكي من كييف ضئيلة جداً... هذا ما كشفته مستشارة الرئيس الاوكراني السابقة

استبعدت مستشارة الرئيس الأوكراني السابقة يوليا مندل، اليوم الاثنين، أن يكون فولوديمير زيلينسكي قد خذل من الغرب. وقالت "رئيسنا رجل قانون يتمتع بشعبية كبيرة".وأشارت في مداخلة لها مع "العربية" إلى أن الرئيس متواجد في كييف ويتجول يوميا في العاصمة، لافتة إلى أن فرص خروج الرئيس زيلينسكي من كييف ضئيلة جدا.وأوضحت أن "روسيا كانت تتوقع السيطرة على بلادنا خلال يومين".