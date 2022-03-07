عربي-دولي

هذه البلدان أصبحت على قائمة "الدول المعادية" لروسيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 07:13
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أقرت الحكومة الروسية قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بـ"العدائية"، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وتشمل القائمة المعادية كلا من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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