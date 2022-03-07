عربي-دولي

المتحولون الأوكران: أصبحنا نساء لكننا رجال في الوثائق الرسمية.. ملزمون بالمشاركة في الحرب!

Lebanon 24
07-03-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-927738-637822600529270989.jpg
Doc-P-927738-637822600529270989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعبئة العامة فور بدء العملية العسكرية الروسية، ليجبر الرجال المتراوحة أعمارهم بين 18 و60 عاما على عدم مغادرة البلاد والمشاركة في الحرب.

في هذه الحالة، سعت النساء المتحولات جنسيا إلى الفرار من البلاد، خوفا على حياتهن لأن وزن رهاب المتحولين جنسيا ثقيل جدا في أوكرانيا، فبحسب تقرير "ILGA"، الرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، لعام 2020، يتعرض الأشخاص الترانس (المتحولون جنسيا) أحيانا للاضطهاد من قبل الشرطة، على أساس قوانين مكافحة المخدرات، لتلقيهم العلاج بالهرمونات، حيث يكون لليمين المتطرف تأثير سياسي مزعج.

وفي مثل هذا السياق من رهاب المتحولين جنسيا، فإن اندلاع نزاع مسلح مقلق للغاية للنساء المتحولات اللواتي يخشين الهجمات المسلحة. لذلك حاول الكثيرون الفرار من البلاد لكنهم منعوا من ذلك، وأعيدوا عند الحدود لأن جوازات سفرهم تقول إن حالتهن المدنية ذكور.

وإجراءات تغيير الحالة المدنية معقدة للغاية في أوكرانيا، وتتضمن تقييمات نفسية قبل العملية الإدارية. نتيجة لذلك، يتعين على العديد من النساء المتحولات الاستمرار في العيش بأوراق هوية ذكورية، وتعريضهن للتمييز في الأوقات العادية، وتعريض حياتهن للخطر بشكل أكبر في أوقات الحرب.

وتأتي حالات التمييز ضد المتحولين جنسيا على رأس التمييز العنصري على الحدود الأوكرانية. وعلت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الأشخاص المثليين وخاصة المتحولين جنسيا، الذين يعيشون في خوف ويشعرون بالعزلة الشديدة داخل أوكرانيا.

ويقول الكثيرون إنهم "عالقون تماما" في بلادهم و"خائفون على حياتهم". واعترفت امرأتان أوكرانيتان متحولات جنسيا قابلتهما مجلة "Vice"، أنهما لا يمكنهما مغادرة البلاد لأن أوراق هويتهما مكتوبة "بأسمائهما الذكورية القديمة" وتشير إلى أنهما "رجال".

وتقول تقول زي فاميلو، وهي امرأة متحولة جنسيا تبلغ من العمر 31 عاما من كييف للمجلة: "يشعر المتحولون جنسيا بأنهم منسيون ومهملون ومهملون. نحن غير مرئيين".

وتشير المرأة إلى أن المتحولين جنسيا تعرضوا للتهديد من قبل أفراد مسلحين منذ بداية الحرب. ويخشى آخرون أيضا من الهجمات المعادية للمتحولين إذا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا.

كذلك، قال ناشط من مجتمع "LGBT" يساعد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في أوكرانيا لمجلة "Vice": "من المعقد جدا أن تكون شخصا متحولا جنسيا في أوكرانيا اليوم، لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان تنصحهم "بفقد أوراق هويتهم" لمغادرة البلاد.  وأوصي الناشط المتحولين بإخفاء أوراقهم الرسمية "في زجاجة ماء أو في حذاء"، وقال: "كان لدينا أشخاص متحولين جنسيا تم رفضهم عند حدود معينة، لكن كل الأشخاص الذين دعمناهم قد خرجوا في النهاية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-03-07
08:47 | 2022-03-07
08:30 | 2022-03-07
08:10 | 2022-03-07
08:00 | 2022-03-07
07:13 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website