عربي-دولي

أول اجتماع بين لافروف ونظيره الأوكراني... أين سيكون؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 08:30
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أفادت وكالات الأنباء الروسية أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيجتمع مع وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا.

وسيأتي الاجتماع على هامش منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي، يوم العاشر من آذار.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، الاثنين، إن وزيري الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف اتفقا على عقد لقاء خلال منتدى دبلوماسي يعقد في أنطاليا على ساحل تركيا على البحر المتوسط.

وفي تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام تركية، قال شاويش أوغلو إنه سيحضر الاجتماع المقرر عقده الخميس.

 وسيعتبر هذا اللقاء الأول على مستوى وزراء الخارجية، بين الطرفين الروسيوالأوكراني، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 12 يوما.
المصدر: سكاي نيوز
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