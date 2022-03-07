بلينكن: روسيا قد تكسب المعركة بأوكرانيا لكنها لن تكسب الحرب

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "روسيا قد تكسب المعركة في أوكرانيا لكنها لن تكسب الحرب". وأضاف: "سنفرض عقوبات على صادرات روسيا العسكرية، وسيكون للعقوبات تداعيات كبيرة على روسيا"



وقال "نبحث مع الناتو نشر مزيد من القوات في شرق أوروبا.. نقدم معدات دفاعية لدول شرق أوروبا لمواجهة أي هجوم روسي".