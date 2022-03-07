عربي-دولي

كم بلغ عدد وفيات "كورونا" حول العالم؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 10:30
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تخطت حصيلة الوفيات العالمية الرسمية بفيروس كورونا حاجز الـ 6 ملايين وفاة، مما يؤكد أن الوباء الذي دخل عامه الثالث لم ينته بعد.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، فقد سجلت آخر مليون حالة وفاة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتعاني جزر المحيط الهادئ النائية، والتي حمتها عزلتها لأكثر من عامين، الآن مع تفشي الجائحة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

هذا واختبرت حكومة هونغ كونغ، التي تشهد ارتفاعا في عدد الوفيات، جميع سكانها - البالغ 7.5 مليون نسمة - ثلاث مرات هذا الشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات في بولندا، والمجر، ورومانيا، ودول أوروبا الشرقية الأخرى.

وعلى الرغم من ثروتها، وتوافر اللقاحات بها، يقترب عدد الوفيات في الولايات المتحدة من مليون حالة وحدها.

ورغم ضخامة رقم ستة ملايين، يقول خبراء إن الرقم يحتمل أن يكون أقل من ذلك بشكل كبير.
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