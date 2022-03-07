عربي-دولي

4 شروط روسية لوقف الحرب على أوكرانيا "في لحظة"... ما هي؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 08:10
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إنه يمكن وقف ما وصفه بـ"العمليات العسكرية" في أوكرانيا "في لحظة"، بشرط أن تستجيب كييف لمطالب روسيا.

وعدد بيسكوف الشروط؛ قائلا لرويترز إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية، وتعديل دستورها لتكريس الحياد، والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، والاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

وأضاف بيسكوف أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري "في لحظة" إذا استجابت كييف للشروط.
المصدر: الحرة
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