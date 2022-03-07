سلاح ينتظره الأوكرانيون لحسم المعركة... ما هو "راسبوتيستا"؟

أنعش مشهد عربات مدرعة ودبابات روسية غير مدمرة لكنها مهجورة، على جانبي الطريق في شرق أوكرانيا، "غائصة" في الطين، آمال الأوكرانيين وحلفائهم بأن الحرب تخالف الأحلام الروسية؛ حيث ستتدخل الطبيعة لتحارب إلى جانب كييف.ووفق خبراء فالوقت يداهم روسيا؛ لأن حلول الربيع يعني أن الأراضي الأوكرانية ستتحول لأرض طينية بعد ذوبان الثلج وهو ما يعيق حركة الجيش الروسي، فيما يقول روس إن جيشهم أعد للأمر عدته.ويوجد مصطلح روسي يسمى "راسبوتيستا"، ويشير إلى موسم ذوبان الثلوج في الربيع، أو الأمطار الغزيرة في الخريف، عندما تصبح الطرق موحلة للغاية، لدرجة أن المركبات تعلق في الوحل الغزير.الخبير العسكري المصري، العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، يقول إن دخول أوكرانيا في فصل الربيع "سيساهم بلا شك في إعاقة تقدم القوات الروسية؛ حيث ستصبح الأراضي طينية وتعيق حركة المركبات والأرتال الروسية، وكان يحب على روسيا أن تحسم الأمر عسكريا قبل دخول شهر آذار وذوبان الجليد وتحول التربة".وقد تأخذ المقاومة الأوكرانية فرصتها في استهداف الأرتال والمدرعات عبر مضادات محمولة على الكتف، أو بوسائل أخرى؛ بسبب ضعف قدرة الأرتال الروسية على المناورة في الحركة، وبطء وصول الإمدادات إليها مع انتشار الطمي، بحسب راغب.وفي تقدير الخبير العسكري، فإن ما ينقذ الموقف بالنسبة لروسيا أن تدفع بكل القوات للمشاركة في العملية والسيطرة على مساحة أكبر من الأرض قبل فصل الربيع؛ وبالتالي سيكون التحكم بالأرض التي تم السيطرة عليها أسهل من التوسع نحو مدن جديدة.