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إجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية

Lebanon 24
07-03-2022 | 11:30
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يعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن اجتماعا طارئا مغلقا وغير رسمي اليوم الاثنين لمناقشة ملف كوريا الشمالية، بعدما أجرت بيونغ يانغ اختبارا لما يعتقد بأنه صاروخ.

وقال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وإيرلندا والنرويج، يقفون خلف عقد الجلسة".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يوم أمس الأحد، بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة "مهمة أخرى" لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق، "في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وهذا هو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.
المصدر: روسيا اليوم
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