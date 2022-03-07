عربي-دولي

آلاف الصواريخ... مطار سري أصبح مركزا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-927829-637822739279249372.jpg
Doc-P-927829-637822739279249372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، عن مطار سري أصبح مركزًا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، لصد الهجوم الروسي.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، ذهب إلى المطار الواقع قرب الحدود الأوكرانية، الأسبوع الماضي، حيث شهد بشكل مباشر الجهود المتعددة الجنسيات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا.
وقال المسؤول إن ميلي التقى بالجنود والأفراد وفحص نشاط الشحنة أثناء وجوده في المطار، الذي يظل موقعه سرًا لحماية شحنات الأسلحة، لافتا إلى أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات حتى الآن.
وأصبح موقع المطار خلية نحل في الأيام الأخيرة، حيث زاد عدد الرحلات الجوية اليومية التي تصل محملة بالأسلحة إلى 17 رحلة، وهي السعة القصوى للمطار، وفقا للمسؤول.
وقال المسؤول إنه منذ بدء الهجوم الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، ونادرًا ما أرسل بعضها مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل، معربا عن قلقه من أن تبدأ روسيا في استهداف الشحنات مع تقدم هجومها.
وعن نوعية الأسلحة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو أرسلوا حتى الآن إلى أوكرانيا 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و2000 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات، وأخرى مضادة للدروع.
وأشار إلى أنه بمجرد حيازة الأسلحة، استخدمها الأوكرانيون لإبطاء وإيقاف الهجمات الروسية في أجزاء مختلفة من البلاد.
وحذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-03-07
16:30 | 2022-03-07
16:00 | 2022-03-07
15:38 | 2022-03-07
15:30 | 2022-03-07
15:00 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website