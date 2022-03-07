عربي-دولي

الخارجية البريطانية: الناتو لم يفعل ما يكفي في السنوات الماضية لمجاراة التطور

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:30
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو "لم يفعل ما يكفي" فيما يتعلق بالإنفاق والتطوير التكنولوجي وهندسة الأمن على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.
وذكرت تروس في تصريحات أمام لجنة برلمانية: "على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، من الواضح أن الناتو لم يفعل ما يكفي، وهذا ليس فقط من حيث الإنفاق، ولكن أيضا من حيث التطور التكنولوجي والهيكل الأمني".
ودعت الحلفاء الغربيين إلى تعزيز حلف "الناتو"، لا سيما في الجهة الشرقية، قائلة إن عليهم أن يكونوا جادين للغاية بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "حطمت" البنية الأمنية لأوروبا، على حد وصفها.
وقالت تروس: "إذا لم نوقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فسيكون ذلك مدمرا لأمن أوروبا بالطبع، لكنه سيرسل أيضا إشارة إلى المعتدين في أماكن أخرى من العالم".
المصدر: سبوتنيك
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