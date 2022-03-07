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عربي-دولي
هنغاريا تسمح للناتو بنشر قواته على أراضيها
Lebanon 24
07-03-2022
|
15:00
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وقع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، على مرسوم ينص على السماح بنشر قوات تابعة للناتو في أراضي البلاد أو نقل الأسلحة إلى دول ثالثة عبر هنغاريا باستثناء أوكرانيا.
ويقول المرسوم، الذي نشر اليوم الاثنين، إن حكومة البلاد قررت السماح للحلفاء في الناتو بتنفيذ عمليات نقل الأسلحة برا وجوا عبر هنغاريا إلى دولة أخرى عضو في الحلف بناء على "قرار زعماء وحكومات دول الناتو، الذي تمت المصادقة عليه بالبيان الصادر يوم 25 شباط 2022".
وشدد المرسوم مع ذلك بشكل خاص على أن قرار الحكومة لا يشمل السماح بنقل الأسلحة عبر أراضي هنغاريا إلى أوكرانيا.
كما قررت الحكومة الهنغارية السماح للناتو بنشر قواته في الضفة الغربية من نهر دوناي "في حال تطلبت الضرورة".
ويأتي هذا القرار على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا يوم 24 شباط.
المصدر:
روسيا اليوم
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