الخارجية الأوكرانية تعتبر أن "حلف الناتو لا يثق بقوته"

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن "الطيران الروسي يهيمن الآن على المجال الجوي لأوكرانيا"، واعتبر رفض الناتو فرض منطقة حظر طيران هي "نتيجة عدم ثقة الحلف في قواته".وأردف كوليبا: "نعتقد أن رفض فكرة فرض منطقة حظر الطيران يستند إلى عدم اليقين بشأن قوة حلف شمال الأطلسي بنفسه، لأن القوة العسكرية لحلف الناتو أكبر بما لا يدعو للشك من قوة روسيا، فكيف تجرؤ روسيا على إسقاط طائرة للناتو، وهي تعلم أن الحرب مع الحلف محكوم عليها بالفشل؟".وأشار إلى أن "القوات الجوفضائية الروسية تسيطر على سماء أوكرانيا"، واتهمها "بقصف المدن الأوكرانية وقتل العديد من المدنيين".قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".