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بوريل: طلبت من الصين المساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:30
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ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أنه طلب من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة مونبلييه الفرنسية: "أجريت محادثات طويلة مع الوزير الصيني، برأيي لا يدور الحديث عن وساطة، لكن من الواضح أن الصين تتمتع بنفوذ لدى روسيا".
وتابع بوريل: "بحثنا الأوضاع الراهنة وأسبابها واستمرارها المحتمل... طلبت من الصين لعب دور محتمل والتحول إلى جزء من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتمرير المفاوضات. من الواضح أن الصين يمكنها أداء دور".
وفي وقت سابق من الاثنين أعربت الصين على لسان وزير خارجيتها عن استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء في تحقيق المصالحة وتحفيز المفاوضات.
المصدر: روسيا اليوم
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