عربي-دولي

البنتاغون يعلن إرسال مئات الجنود من الولايات المتحدة إلى أوروبا

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:15
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قال مسؤول رفيع في البنتاغون، الاثنين، إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر بنشر 500 جندي إضافي سينتقلون من الولايات المتحدة إلى أوروبا لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الجناح الشرقي لحلف الناتو. 
وكشف مسؤول البنتاغون أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بقدراتها الجوية فيما يتعلق بمواجهة الغزو الروسي، وأن المجال الجوي الأوكراني لا يزال متنازعا عليه.
وأشار إلى أن تقديرات وزارة الدفاع الأميركية أن جميع القدرات القتالية التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا.
وأشار مسؤول البنتاغون إلى أن وزارة الدفاع الأميركية "لا ترى إشارات لنقل قوات روسية إضافية من أجزاء أخرى من روسيا نحو أوكرانيا في هذه المرحلة". 
لكنه قال "نعتقد أن الروس يحاولون تجنيد أجانب خصوصا من الجنسية السورية للمشاركة في القتال ولا يمكنني تقدير العدد و مدى جاهزية هؤلاء للقتال". 
وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، إنه تم إطلاق أكثر من ٦٢٥ صاروخ بين قصيرة و متوسطة وباليستية وأرض جو وكروز منذ بدء الغزو الروسي.
وأضاف "نناقش الخيارات لتعويض الدول التي ستقرر إرسال مقاتلاتها إلى أوكرانيا". 
 
المصدر: الحرة
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