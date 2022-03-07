عربي-دولي

روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار بمدن أوكرانية في هذه الساعة

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:55
A-
A+
Doc-P-927915-637822943086714385.jpg
Doc-P-927915-637822943086714385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 07:00 ت غ، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن "روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس".

وذكرت وكالة أنباء "رايا" الروسية إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وماريوبول.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-03-07
16:00 | 2022-03-07
15:38 | 2022-03-07
15:30 | 2022-03-07
15:00 | 2022-03-07
14:30 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website