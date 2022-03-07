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روسيا تعلن وقف إطلاق النار بمدن أوكرانية لإجلاء مدنيين

Lebanon 24
07-03-2022 | 23:30
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أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 07:00 ت غ، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.


وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن "روسيا الاتحادية تعلن نظام الصمت (وقفا لإطلاق النار) اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من اذار".
 
وأكدت أن السلطات الأوكرانية "لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية"، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية "تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية".
 
 
وذكرت وكالة أنباء "رايا" الروسية أن وقف إطلاق النار يهدف إلى إجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وماريوبول.

وقالت موسكو إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافقة عليها قبل الساعة 00:00 ت غ.
 
وكانت موسكو قد أعلنت، صباح الإثنين، عن عمليات وقف إطلاق نار محليّة وفتح ممرّات للسماح بخروج المدنيين من مدن عدة تحاصرها في أوكرانيا، حيث يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد آخر، وحيث بدأ الغذاء ينفد.

لكن أوكرانيا رفضت إجلاء المدنيين إلى روسيا، إذ تؤدي أربعة من ستة ممرات اقترحتها موسكو إلى روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروسيا.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بإحباط عمليات الإجلاء الأخرى من خلال الاستمرار في إطلاق النار.
المصدر: سكاي نيوز
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