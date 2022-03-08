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البنتاغون يتّهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
08-03-2022 | 00:00
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اتّهمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، روسيا بتجنيد مقاتلين سوريين وأجانب آخرين، للقتال في أوكرانيا. وتشارك قوات روسية بالنزاع في سوريا منذ 2015.


وأفاد مسؤولون في البنتاغون أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يجري "حملة تجنيد" لنقل بعض المقاتلين من سوريا للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت، الأحد، عن أربعة مسؤولين أن موسكو باشرت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.
 
وصرّح أحد هؤلاء المسؤولين للصحيفة أنّ بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدّون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، من دون مزيد من التفاصيل.

وهناك مقاتلون أجانب على طرفي الجبهة في أوكرانيا.

ونشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إنّ بعضهم قُتلوا في المعارك.

وعلى الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقاً لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كلّ أنحاء البلاد.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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