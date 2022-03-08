"لست خائفا".. فيديو جديد للرئيس الأوكراني

نشر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، الاثنين، مقطع فيديو من مكتبه في العاصمة كييف يقول فيه "لم أختبئ، أنا في كييف، ولست خائفا من أي أحد".



وأضاف "سأعمل كل مايتطلبه الأمر للانتصار في هذه الحرب"





وبدأ الفيديو بالرئيس وهو يصور نفسه بطريقة "سيلفي" ويقول إنه في شارع بانكوفا "حيث يوجد مكتبه الرئاسي" قبل أن تنتقل الكاميرا إليه وهو جالس في المكتب وخلفه تظهر معالم العاصمة من النافذة.



ويشتد القصف الروسي على مدن أوكرانية عدة، من بينها كييف العاصمة، في حين تتهم أوكرانيا وقوى غربية ومنظمات دولية موسكو بتعمد استهداف المدنيين والمناطق السكنية وطرق الإجلاء للفارين من الحرب.



وتمكنت المقاومة الأوكرانية من تحقيق عدة ضربات موجعة للقوات الروسية وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية التي تقول تقارير إنها تعاني من مشاكل لوجستية ومعنوية. ونشر الفيديو بعد أنباء تكررت مؤخرا أشارت إلى أن الرئيس ترك العاصمة التي تطبق عليها قوات روسية كبيرة منذ أيام استعدادا كما يبدو لاحتلالها.وبدأ الفيديو بالرئيس وهو يصور نفسه بطريقة "سيلفي" ويقول إنه في شارع بانكوفا "حيث يوجد مكتبه الرئاسي" قبل أن تنتقل الكاميرا إليه وهو جالس في المكتب وخلفه تظهر معالم العاصمة من النافذة.ويشتد القصف الروسي على مدن أوكرانية عدة، من بينها كييف العاصمة، في حين تتهم أوكرانيا وقوى غربية ومنظمات دولية موسكو بتعمد استهداف المدنيين والمناطق السكنية وطرق الإجلاء للفارين من الحرب.وتمكنت المقاومة الأوكرانية من تحقيق عدة ضربات موجعة للقوات الروسية وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية التي تقول تقارير إنها تعاني من مشاكل لوجستية ومعنوية.