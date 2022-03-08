عربي-دولي

"لست خائفا".. فيديو جديد للرئيس الأوكراني

Lebanon 24
08-03-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-927988-637823190873355806.jpg
Doc-P-927988-637823190873355806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، الاثنين، مقطع فيديو من مكتبه في العاصمة كييف يقول فيه "لم أختبئ، أنا في كييف، ولست خائفا من أي أحد".

وأضاف "سأعمل كل مايتطلبه الأمر للانتصار في هذه الحرب"
 
ونشر الفيديو بعد أنباء تكررت مؤخرا أشارت إلى أن الرئيس ترك العاصمة التي تطبق عليها قوات روسية كبيرة منذ أيام استعدادا كما يبدو لاحتلالها.

وبدأ الفيديو بالرئيس وهو يصور نفسه بطريقة "سيلفي" ويقول إنه في شارع بانكوفا "حيث يوجد مكتبه الرئاسي" قبل أن تنتقل الكاميرا إليه وهو جالس في المكتب وخلفه تظهر معالم العاصمة من النافذة.

ويشتد القصف الروسي على مدن أوكرانية عدة، من بينها كييف العاصمة، في حين تتهم أوكرانيا وقوى غربية ومنظمات دولية موسكو بتعمد استهداف المدنيين والمناطق السكنية وطرق الإجلاء للفارين من الحرب.

وتمكنت المقاومة الأوكرانية من تحقيق عدة ضربات موجعة للقوات الروسية وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية التي تقول تقارير إنها تعاني من مشاكل لوجستية ومعنوية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:56 | 2022-03-08
06:30 | 2022-03-08
06:00 | 2022-03-08
05:30 | 2022-03-08
05:09 | 2022-03-08
05:00 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website