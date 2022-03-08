عربي-دولي

كيف علّق وزير الخارجية الإيراني على الحرب الروسية - الاوكرانية؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:30
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران لحل سياسي في أوكرانيا.
وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي ومستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار الى الأمام".

وحول العلاقات بين إيران وتركيا، قال وزير الخارجية الإيراني: "العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات الأسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بنجاح اجتماع المنتدى الدبلوماسي في انطاليا والاجتماع الثلاثي الوزاري بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، منوها إلى مشاركة وفد إيراني في اجتماع أنطاليا.
المصدر: روسيا اليوم
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