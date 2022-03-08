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أميركا خائفة من "حرب عالمية".. وطلب خاص لجنودها بأوروبا!

Lebanon 24
08-03-2022 | 01:21
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طلب رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، أمس الاثنين، من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع "حرب بين قوى عظمى" بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

 

ويجري ميلي جولة في أوروبا للتأكيد على "عزم" واشنطن الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة الهجوم الروسي.

 

وسارعت دول الحلف بقيادة واشنطن لنشر آلاف الجنود في الدول الأقرب إلى روسيا في ظل القتال في أوكرانيا، غير المنضوية في الناتو.

 

وقال ميلي للجنود الأميركيين المنتشرين في قاعدة جوية قرب كونستانتسا في جنوب رومانيا: "علينا التأكد من قدرتنا على الاستجابة السريعة، وإظهار قوتنا وتصميمنا ودعمنا للحلف (ناتو) لمنع أي عدوان إضافي من الروس ومنع اندلاع حرب بين القوى العظمى".

 

وأضاف: "منذ العام 1914، منذ بداية الحرب العالمية الأولى وحتى العام 1945، أي نهاية الحرب العالمية الثانية.. قتل 150 مليون شخص.. لا نريد بأن يتكرر ذلك إطلاقا".

 

تابع: "الواضح بالنسبة إلي هو وحدة الصف وتصميم حلف شمال الأطلسي في مواجهة تهديد غير مسبوق وأكبر نزاع على أراض في قارة أوروبا منذ العام 1945".

 

وتنشر الولايات المتحدة حاليا حوالى 67 ألف جندي بشكل دائم في أوروبا.

 

وتم نشر حوالى 15 ألف جندي إضافي في الأسابيع الأخيرة في منطقة على طول 1200 كلم في الدول المجاورة لأوكرانيا وبيلاروسيا، حليفة روسيا، لثني موسكو عن التقدّم بشكل إضافي.

 

 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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