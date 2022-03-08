فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!

على الرغم من ادانة العالم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، لا يزال لروسيا حلفاء في أماكن أخرى. ويؤوي بعض هؤلاء الحلفاء آلاف الجنود الروس.وبحسب مجلة "فورتون" الأميركية، "يوم الخميس الماضي، تدفقت القوات الروسية على أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات. من الشرق والجنوب، دخلوا من روسيا نفسها، أو من الأراضي التي تطالب بها روسيا. أما من الشمال، فجاء دخول الجيش الروسي عبر بيلاروسيا. تتدفق القوات والمعدات العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا منذ 17 كانون الثاني، فيما يسمى بالتدريبات العسكرية المشتركة. وبحلول شهر شباط، قدّر مسؤولو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن عدد القوات الروسية في البلاد يصل إلى 30 ألفًا. والآن، يحذر بعض المسؤولين من أن القوات قد لن تغادر أبدًا. قبل الغزو، ادعى بوتين أن تواجد القوات الروسية في بيلاروسيا هو فقط لإجراء تدريبات عسكرية منسقة. يقول الخبراء لمجلة "فورتون" إن الحقيقة هي أن بوتين يحتل المزيد والمزيد من مناطق أوروبا الشرقية. ويتابع الخبراء، إن تواجد الجنود الروس في بيلاروسيا، وتصاعد التوترات مع الغرب، والتفويض غير المعلن بأن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يتوافق مع كل ما يقوله بوتين، يقوض سيادة البلاد. قالت آلا لوكافيتس، الباحثة في السياسة الداخلية والخارجية لبيلاروسيا في مركز ويلسون، للمجلة: "يظهر هذا التعزيز العسكري وزيادة التعاون العسكري بين بيلاروسيا وروسيا أن بوتين قد تفوق على بيلاروسيا. لقد احتل البلاد بلطف، دون إطلاق رصاصة واحدة"."لوكاشينكو وبوتينورأت المجلة أنه "لم يبدأ نفوذ بوتين المتزايد في بيلاروسيا بتمرين تدريبي في عام 2022، ويقول الخبراء إن البلاد كانت تحت سيطرة الرئيس الروسي لبعض الوقت. لوكاشينكو، الذي أطلق على نفسه اسم "الديكتاتور الأخير والوحيد في أوروبا"، شغل منصب الرئيس منذ إنشائه في عام 1994. لكن بعد ما يقرب من 28 عامًا في هذا المنصب، بدأ يكافح من أجل التمسك بالسلطة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على دعم بوتين. قالت مارجريتا بالميدا، أستاذة الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة سيتون هول، للمجلة: "إن الفترة الرئاسية التي قضاها لوكاشينكو في منصبه جاءت نتيجة انتخابات شرعية من 1994 إلى 2004، على الأقل". وأضافت، لفترة من الوقت، تمكن لوكاشينكو من الحفاظ على علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وعرقلة تقدم بوتين لإنشاء دولة أكثر تكاملاً مع روسيا. لكن بيلاروسيا كانت دائمًا تعتمد على روسيا بطريقة ما. يُعتبر البلدان من الناحية الفنية دولة اتحادية، حيث يحتفظ كلاهما بسيادتهما ولكنهما مندمجان بشكل عميق، لا سيما اقتصاديًا. ووفقًا لما ذكرته بالماسيدا، فإن الناتج الاقتصادي الرئيسي لبيلاروسيا لكامل تاريخها السيادي هو تكرير وبيع النفط الروسي. وتابعت قائلة: "تمكنت الشركات الروسية من بيع أو توريد النفط إلى بيلاروسيا دون دفع رسوم التصدير الروسية كونها دولة اتحادية، وبعد ذلك ستعيد بيلاروسيا تلك الرسوم، وبذلك كانت تتلقى ما لا يقل عن 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا". ولكن ابتداءً من عام 2014، بدأت الشقوق بالظهور، بعد أن ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى تعطيل نموذج بيلاروسيا الاقتصادي الدقيق، بسبب ارتفاع تكاليف واردات النفط الخام الروسي وخفض روسيا دعمها لواردات بيلاروسيا".البؤرة الاستيطانية الجديدة لبوتينوبحسب المجلة، "يقول الخبراء إن الأزمة الأوكرانية تمثل اختبار ولاء للوكاشينكو. وفقًا لتحليل حديث أجراه فرانسيس فوكوياما من "الفاينانشيال تايمز"، قد يكون لدى بوتين هدف كبير في الاعتبار، وهو استعادة أكبر قدر ممكن من الاتحاد السوفيتي السابق، وخلق مجال نفوذ يمتد عبر كل دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الناتو بدءاً من التسعينيات. بالنظر إلى عزلة بيلاروسيا المتزايدة عن العالم الديموقراطي، كان على لوكاشينكو أن يلتزم بأوامر الرئيس الروسي للحفاظ على علاقة سياسية تبقيه في السلطة. وقالت لوكافيتس: "قبل الأزمة السياسية، ظل لوكاشينكو يؤكد أن بيلاروسيا بلد محايد. أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري". تعتقد لوكافيتس أن العسكرة الروسية في بيلاروسيا هي نقطة تحول في ترسيخ علاقة الاعتماد بين لوكاشينكو وبوتين، وعلى الرغم من اعترافها بعدم اليقين بشأن بقاء القوات في البلاد، فإنها تعتقد أنها ستبقى. لكن عملية العسكرة الروسية في بيلاروسيا لا تقتصر على القوات والدبابات فقط. في أيلول، أنشأت روسيا وبيلاروسيا مركزًا مشتركًا بالقرب من حدود الدولة الأخيرة مع بولندا. في حين أن المعلومات العامة حول هذا المركز لا تزال نادرة، فإن العديد من المحللين يعتبرونه فعليًا قاعدة عسكرية، على حد قول لوكافيتس. ويمكن أن يكون هناك المزيد من هذه المراكز في المستقبل. وأضافت: يبدو لي أن بوتين قد احتل بيلاروسيا بالفعل. فقد أصبحت البلاد امتدادًا كبيرًا للدولة الروسية"."عزلة بيلاروسياورأت المجلة أنه "في أعقاب انتخابات 2020 غير النظامية المزعومة والرد القمعي للسلطات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بيلاروسيا. نتيجة لذلك، أصبحت البلاد معزولة بشكل متزايد عن الغرب. قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان لوزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات في كانون الأول 2020، "يسعى الشعب البيلاروسي باستمرار إلى الممارسة السلمية لحقوقه الديمقراطية الأساسية، وترد الدولة مرارًا وتكرارًا بقمع عنيف". فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات في أعقاب الأزمة الأوكرانية. إن اندماج بيلاروسيا مع روسيا يعني أن لوكاشينكو قد لا يتمتع بحرية فصل بلاده عن بوتين، كما بدأت دول أخرى في الغرب في القيام بذلك، كما حدث عندما ألغت ألمانيا خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المتوقع أن يزيد واردات الغاز الطبيعي من روسيا بشكل كبير".وأضافت المجلة، "تمثل الواردات 85٪ من إجمالي الطلب على الطاقة في بيلاروسيا، ويتم توفير جميع هذه الواردات تقريبًا من قبل روسيا، وفقًا لتحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة مراقبة الطاقة. وهذا يعني أن احتلال روسيا لبيلاروسيا ليس سياسيًا فحسب، بل إنه مالي أيضًا. قالت لوكافيتس: "أعتقد أنه من الصواب الحديث عن غزو روسيا لبيلاروسيا من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية". تعتقد لوكافيتس أن الرد الفوري على الغزو الروسي لأوكرانيا وإحكام قبضة بوتين على بيلاروسيا من رعاياها سيكون من خلال العيش في نظام قمعي".