عربي-دولي

وزير الخارجية الاميركية يذكر بوتين "بمأساة شقيقه"... ما قصته؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-928101-637823369687558032.jpg
Doc-P-928101-637823369687558032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع استمرار تقدم القوات الروسية عبر أوكرانيا، اتهمت الولايات المتحدة الكرملين بـ "تجويع" المدن الأوكرانية المحاصرة، على حد تعبير وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة الاثنين إنهاء الحرب فورا، وذكره بشقيقه الذي راح ضحية الحرب.

وتطرق بلينكن لموضوع "حساس" خلال كلمته، وهو تاريخ عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قارن حصار الكرملين للمدن الأوكرانية، بحصار ألمانيا النازية للمدن الروسية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الحصار الي قتل شقيق بوتين، فيكتور، البالغ من العمر عاما واحدا.

وقال بلينكن إن حصار روسيا على مدن أوكرانيا، يعكس حصار ألمانيا النازية للينينغراد، حيث قامت القوات النازية "بشكل منهجي بتجويع المدينة وتدميرها عمدا"، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.
 
وقال بلينكن: "لقد أثر الحصار وقتها على ملايين العائلات الروسية، بما في ذلك عائلة الرئيس بوتين، الذي كان شقيقه البالغ من العمر عاما واحدا من بين العديد من الضحايا. والآن، تعمل روسيا على تجويع مدن مثل ماريوبول. إنه أمر مخز"، وفقا لمحطة أيه بي سي.

وأضاف بلينكن: "العالم يقول لروسيا أوقفوا هذه الهجمات على الفور. دعوا الطعام والدواء يدخل. اتركوا الناس يخرجون بأمان، وانهوا هذه الحرب المختارة ضد أوكرانيا ".

وتوفي شقيق بوتين الأكبر فيكتور بسبب عدوى الخناق البكتيرية، خلال حصار لينينغراد قبل ولادة بوتين .

ويقول بوتين إن "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا تدور حول "إزالة النازية" من حكومة أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-03-08
10:04 | 2022-03-08
09:30 | 2022-03-08
08:30 | 2022-03-08
08:17 | 2022-03-08
08:00 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website