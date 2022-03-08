زيلينسكي في تصريح مفاجىء: لم يعد يهمّنا الانضمام لـ"الناتو"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ "بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لـ"الناتو" الذي يخشى المواجهة مع روسيا".



كما قال إن "المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية"، محملاً "الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران".