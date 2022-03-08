وزير الدفاع البريطاني: سندعم بولندا في حال قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ 29"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنّ "بلاده ستدعم بولندا في حال اختارت تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ 29".وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز"، أضاف والاس: "يجب أن تتفهم بولندا أن الاختيارات التي ستتخذها لن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر فقط، وهو أمر جيد، لكنها قد تضعها أيضا في خط النار المباشر من دول مثل روسيا أو بيلاروس".ورأى والاس، أن "هذه مسؤولية كبيرة حقا تقع على عاتق رئيس بولندا ووزير الدفاع أيضا".