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عربي-دولي
بالأرقام... روسيا تنشر خسائر الجيش الأوكراني في الساعات الـ24 الأخيرة
Lebanon 24
08-03-2022
|
06:00
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نشرت وزارة الدفاع الروسية حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل بالممرات الإنسانية في 4 مناطق بأوكرانيا، التي تشهد حربا منذ نحو أسبوعين.
وقالت الدفاع الروسية إنه تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من تدمير طائرتين من طراز "ميغ" و"سوخوي"، ومطار "أوزيرنويه" في منطقة "جيتومير"، غربي كييف.
وفي المجمل، قالت موسكو إنه جرى تدمير 2482 هدفا منذ بداية العملية العسكرية في 24 شباط الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
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